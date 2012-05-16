〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透5月16日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/11/12 较上周 较上年 05/11/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 384.7 6.6 15.8 381.6 2.1 11.3
馏分油 120.3 -1.6 -24.3 119.8 -1.0 -23.3
汽油 205.3 -2.6 -3.5 204.3 -2.8 -1.6
取暖油 25.4 -0.4 -5.8 25.4 0.3 -6.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.3 -1.1 -1.2 38.4 -1.0 -0.9
原油日加工量 14.6 0.0 0.5 15.0 0.3 0.7
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加170万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存减少60万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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