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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 22:47 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月16日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/11/12 较上周 较上年 05/11/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 384.7 6.6 15.8 381.6 2.1 11.3

馏分油 120.3 -1.6 -24.3 119.8 -1.0 -23.3

汽油 205.3 -2.6 -3.5 204.3 -2.8 -1.6

取暖油 25.4 -0.4 -5.8 25.4 0.3 -6.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.3 -1.1 -1.2 38.4 -1.0 -0.9

原油日加工量 14.6 0.0 0.5 15.0 0.3 0.7

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加170万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存减少60万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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