〔欧元区金融〕欧洲央行暂停与部分希腊银行的再融资操作--消息人士

路透法兰克福5月16日电---欧洲央行(ECB)消息人士周三称,央行已停止与部分希腊银行间的货币政策操作,因这些银行未能成功完成资本结构调整.

欧洲央行拒绝置评.

欧洲央行仅同有偿还能力的银行进行再融资操作.失去了欧洲央行提供的资金,这些银行必须向希腊央行申请紧急流动性协助(ELA).

尚不确定具体有多少家银行受到影响.

一位知情人士称,四家希腊银行的资本水平非常低,股权资本为负.根据其自身的规定,欧洲央行不能为这样的银行提供流动性.

欧洲央行稍早称,将继续支持希腊的银行.(完)