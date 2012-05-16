版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 02:10 BJT

〔美国FED〕美联储仍为新一轮货币刺激措施敞开大门--会议记录

路透5月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的4月会议记录显示,美联储决策者仍对新一轮货币刺激措施打开大门,指温和扩张的经济面临下行风险.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐