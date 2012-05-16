〔欧元债市〕德债跌势料短暂,因希腊忧虑仍然严重

* 德债因希腊不确定性测试高位,后回落

* 对德国和法国公债标售的需求强劲

* 西班牙公债的高收益率可能吸引本国投资者买入标售公债

路透伦敦5月16日电---德债期货周三在追平纪录高位后走低,但对德国和法国公债标售的需求强劲,显示对希腊可能推出欧元区的担忧仍然严重,且投资者将继续青睐避险资产.

交易商称,德国总理梅克尔有关希望希腊留在欧元区的讲话令市场忧虑有所缓解,或至少提供了"在德债上扬后锁定获利的借口".他们还表示,未能升穿周一和周三触及的143.69纪录高位是抛售的"技术原因".

但德债抛盘主要来自对冲基金等短期投资者,意味着市场的神经仍然紧绷着.

反对救助协议的希腊左翼政党最可能在6月的选举中获胜.如果欧盟终止对希腊的救助,该国可能被迫重新启用德拉克马.

6月德债期货FGBLM2尾盘回落25个跳动点,报143.20,但仍较两个月前的水平高出约800个跳动点.

盘中跌至142.83的低位,但收盘前削减部分跌幅,因欧洲央行消息人士告诉路透央行已停止与部分希腊银行间的再融资操作.

市场对德国10年期公债标售的需求强劲,由此判断,德债今日录得的跌幅将很快被抹去.不过,今日标售的得标利率为同年期公债标售的纪录最低,且不及预期的通胀率.

法国标售中期公债也获得强于预期的需求.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB盘中升至11月底以来最高.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB触及1月底以来最高,收盘时均小幅收低,分别报6.31%和5.98%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>