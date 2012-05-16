〔英国债市〕英债期货微涨,受英央行通胀报告激励但受累于梅克尔言论

路透伦敦5月16日电---英债期货周三微涨,英国央行为进一步实施量化宽松政策预留空间的报告所激发的涨势,因德国总理梅克尔希望希腊留在欧元区的言论而有所减缓.

英国央行公布的季度通胀报告公布之后,10年期英债收益率(殖利率)降至纪录新低1.824%,英债期货触及合约新高.

英国央行对该国经济成长的看法比之前更悲观,并调降中期通胀预期,暗示即使不可能立刻实施更多经济刺激政策,但若情况恶化,则或会予以实施.这令市场颇感意外.

"通胀报告论调非常温和,特别是考虑到很多人都希望央行对通胀有相对强硬的看法,而事实上央行却预计通胀将低于目标水准,"摩根士丹利固定收益策略师Anthony O'Brien表示.

6月英债期货FLGM2结算价上涨7个跳动点,报118.33,表现强于可比德债期货约34个跳动点.分析师称,短期内英债可能继续表现出众.

通胀报告公布之后,英债期货曾飙涨至合约新高119.02,但随后追随德债走低,此前德国总理梅克尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的采访时重申,德国希望希腊留在欧元区.

英债晚时受小规模避险买盘提振,因欧洲央行(ECB)消息人士周三称,央行已停止与部分希腊银行间的货币政策操作,因这些银行未能成功完成资本结构调整.[ID:nSB1551190]

10年期英债收益率大致持稳于1.892%,较可比德债利差收窄4个基点至39个基点.

英国英国债务管理局(DMO)将于周四迷你标售15亿英镑、票息5%的2014年到期公债.

投资者将关注5月23日公布的英国央行5月利率决策会议记录.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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