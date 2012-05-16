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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 02:03 BJT

〔标题新闻〕中国对金融业的牢牢控制产生了严重扭曲,这已渗透到经济的各个领域--布雷纳德

布雷纳德为美国财政部国际事务次长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8GFGYV]

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