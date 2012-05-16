版本:
中国
债券 | 2012年 5月 17日 星期四 02:03 BJT

〔标题新闻〕ECB需灵活使用利率和危机救助措施,但应严格控制通胀--ECB执委冈萨雷斯-帕拉莫

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7M4008]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐