〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨,美大平原干燥天气担忧引发空头回补

路透5月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近5%,录得逾六周以来的最大百分比涨幅,因对美国大平原干燥天气影响作物生长的担忧激发一波空头回补.

这波升势推动CBOT-7月小麦合约WN2穿升关键技术阻力位,令尾盘的买盘加速.

CBOT-5月合约为自4月30日以来首度收在50日移动均线上方.合约价格日内亦升穿30日和40日移动均线切入位.

MDA EarthSat气象家Don Keeney称,预计未来10日美国大平原多数地区天气干燥,周末料有一些小雨.该地区土壤水分正在快速蒸发,作物生长条件也在恶化,引发对收获的担忧.

分析师预计,美国农业部周四上午公布的一周报告将显示,小麦出口销售量介于40-60万吨之间,之前一周为55.05万吨.

伊拉克贸易部消息人士称,伊拉克将从美国、澳洲、俄罗斯或罗马尼亚购买40万吨于7月和8月装船的小麦.

中国国家粮油信息中心表示,中国2012年小麦产量料增加2%至1.203亿吨,将创下该国有史以来第二大年度产量.[ID:nSB1548734]

CBOT-7月小麦期货WN2收高30-1/4美分,报每蒲式耳6.38-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为125,427口.(完)

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