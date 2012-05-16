〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高3.8%,因旧作供应紧张而出口需求增加

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大涨3.8%,收在近日内高位,交易商说,因对供应紧张的旧作玉米出口需求不断上升.
美国农业部(USDA)称,出口商卖出900,000吨美国玉米往中国,包括180,000吨旧作玉米.USDA说,之前报导了660,000吨是售往未具名的目的地.
受出口消息带动,交易商全线看多玉米市场,推高近月合约价格.近月合约价格录得的3.8%升幅,为4月27日来最大单日升幅.
7月玉米合约CN2盘中升穿20天和30天移动均线,之后在40天移动均线遇到阻力.
分析师预期,USDA周度报告将显示玉米出口介于90-130万吨,之前一周出口为473,400吨.
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布报告预计,2012年玉米产量为19,750万吨,较上年增加3.00%.[ID:nSB1548734]
MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称,本周余下时间,美国中西部天气干燥及和暖.天气预期将有利玉米和大豆种植,但中西部南部地区需要一些降雨增加土壤湿度.
7月玉米合约CN2收高22-3/4美分,结算价报6.20美元.
今日CBOT玉米预估成交量为289,518口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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