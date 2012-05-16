〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货因现货走强而收升,远月大豆期货下跌

路透5月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周三大涨,而远月合约下跌,交易商称,因现货市场走强及传闻中国对美国旧作大豆有进口需求.

尾盘近月7月大豆合约较新作11月大豆合约溢价升至1.18-1/2美元,日内上升10-1/2美分,且较上周五急升84-3/4美分.

大豆价格升幅最大,豆油价格则下挫逾2%,受豆粕/豆油套利交易影响.

交易商预期,美国农业部(USDA)周四将公布上周美国出口销售100-140万吨大豆,包括40-50万吨旧作大豆.

对欧债危机的忧虑打压CBOT远月大豆合约.美国原油期货连跌第四天,因希腊政局动荡及银行业问题巩固了对欧元区的疑虑.

在1845 GMT,ICE-7月大豆期货ISFN2升9美分,报每蒲式耳14.22美元,成交量为1,078口.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布报告,预计大豆播种面积较上年减少6.54%,面积减幅主要集中在东北地区,大豆产量为1,300万吨,较上年减7.14%.[ID:nSB1548734]

市场消息人士称,CNGOIC上调对2011/12年中国大豆进口预估至5,800万吨,较其此前预估上调300万吨,较USDA目前的预估多200万吨.

CBOT-7月大豆期货SN2收高9美分,报14.22美元.

7月豆粕合约SMN2涨7.8美元,报每短吨425美元.7月豆油合约BON2跌1.04美分,收报每磅50.43美分.

今日CBOT预估大豆成交量为248,633口,豆油成交量为134,587口,豆粕成交量为79,904口.

以下为CBOT农产品期货在1906 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 620.00 22.75 3.8% -4.1%

CBOT大豆Sc1 1422.00 9.00 0.6% 18.6%

CBOT豆粕SMc1 425.00 7.80 1.9% 37.4%

CBOT豆油BOc1 50.43 -1.04 -2.0% -3.2%

CBOT小麦Wc1 638.75 30.25 5.0% -2.1%

CBOT稻米RRc1 1511.50 -36.00 -2.3% 3.5%

EU小麦BL2H0 203.50 4.00 2.0% 0.5%

NYMEX原油期货CLc1 92.72 -1.27 -1.3% -6.2%

道琼工业指数.DJI 12,641 9 0.1% 3.5%

现货金XAU= 1538.14 -5.96 -0.4% -1.6%

欧元/美元EUR= 1.2725 -0.0006 0.0% -1.7%

美元指数.DXY 81.3520 0.1310 0.2% 1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 1137 7 0.6% -34.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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