〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货走强,糖价触及一周高位

路透伦敦/纽约5月16日电---罗布斯塔咖啡期货周三触及八个月高位,受需求强劲及交易所库存下降提振,洲际交易所(ICE)原糖期货创下近两个月最大单日涨幅,因从20个月低点反弹的趋势仍在持续.

ICE阿拉比卡咖啡期货失去动能,因生产商对稍早的涨势进行逢高抛售.但这未能盖过软商品市场的普遍正面走势,尽管人们对欧债危机的忧虑加剧.

"咖啡期货在早盘上涨后的表现令人失望,来自拉丁美洲的订单增加,但出现一些原产地的逢高卖盘,"芝加哥Price Group分析师Jack Scoville称.

交易员称,罗布斯塔咖啡在欧洲的供应满足需求有困难,而基金一直在建立伦敦罗布斯塔咖啡期货的多头部位.

罗布斯塔咖啡第二大生产国印尼的供应较为紧张,这促使从主要生产国越南的进口增加.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2结算价报每吨2,189美元,较周二涨幅略高于1%,今日日高为2,213美元,为去年9月8日以来次月合约的最高水准.

ICE阿拉比卡咖啡期货在交投动荡中微幅下跌,因从本月稍早触及的20个月低点反弹的趋势失去动能,今日日高为1.8215美元.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2结算价跌0.22%,报每磅1.78美元.

ICE原糖期货创下3月22日以来最大单日涨幅,触及一周高位,因价格在周一跌至20个月低点后持续反弹.

ICE-7月原糖期货SBc1收涨近1.6%,报每磅20.73美分,日高为20.87美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1涨逾2%,报每吨576.7美元.

ICE可可期货走势相似.ICE-7月可可期货CCN2涨逾1%,报每吨2,292美元.伦敦7月可可期货LCCc2升32英镑,报每吨1,541英镑.(完)