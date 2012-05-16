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市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 05:18 BJT

〔加拿大股市〕降至七个月低点,因希腊相关忧虑加剧

路透多伦多5月16日电---加拿大股市主要股指周三降至七个月低点,此前消息称欧洲央行(ECB)暂停与部分希腊银行的融资操作,打压金融市场.

欧洲央行证实了路透的一篇报导,报导称欧洲央行暂停对希腊资本最不足的几家银行提供流动性,这令希腊可能很快退出欧元区的担忧加剧.股市为此回撤.

欧洲传出最新消息后,加拿大股市回吐涨幅,且交易趋疲.权重能源类股领跌,下滑0.7%.

金融类股小跌0.4%,不理会德国总理梅克尔和新任法国总统奥朗德周二试图平息希腊或退出欧元区相关传闻的努力.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低16.97点,或0.15%,报11,326.08点,稍早一度触及10月5日以来最低水准11,298.46点.

该指数持续5月跌势,为11个交易日以来第10日下滑.本月迄今累计下降逾8%.

采矿类股逆市上涨1.4%.(完)

--编译 王翔琼;审校 李军

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