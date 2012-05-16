〔加拿大股市〕降至七个月低点,因希腊相关忧虑加剧

路透多伦多5月16日电---加拿大股市主要股指周三降至七个月低点,此前消息称欧洲央行(ECB)暂停与部分希腊银行的融资操作,打压金融市场.

欧洲央行证实了路透的一篇报导,报导称欧洲央行暂停对希腊资本最不足的几家银行提供流动性,这令希腊可能很快退出欧元区的担忧加剧.股市为此回撤.