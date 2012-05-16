〔加拿大股市〕降至七个月低点,因希腊相关忧虑加剧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透多伦多5月16日电---加拿大股市主要股指周三降至七个月低点,此前消息称欧洲央行(ECB)暂停与部分希腊银行的融资操作,打压金融市场.
欧洲央行证实了路透的一篇报导,报导称欧洲央行暂停对希腊资本最不足的几家银行提供流动性,这令希腊可能很快退出欧元区的担忧加剧.股市为此回撤.
欧洲传出最新消息后,加拿大股市回吐涨幅,且交易趋疲.权重能源类股领跌,下滑0.7%.
金融类股小跌0.4%,不理会德国总理梅克尔和新任法国总统奥朗德周二试图平息希腊或退出欧元区相关传闻的努力.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低16.97点,或0.15%,报11,326.08点,稍早一度触及10月5日以来最低水准11,298.46点.
该指数持续5月跌势,为11个交易日以来第10日下滑.本月迄今累计下降逾8%.
采矿类股逆市上涨1.4%.(完)
--编译 王翔琼;审校 李军
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。