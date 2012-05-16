〔美国股市〕连跌第四天,受欧洲消息拖累

* 欧洲央行停止对部份希腊银行的再融资操作,令美股交投震荡

* 美联储会议记录为推出更多刺激举拖开启大门

* 美国楼市及工业生产数据直指美国经济持续复苏

* 道指收跌0.3%,标普500指数收低0.4%,Nasdaq指数下跌0.7%

路透纽约5月16日电---美国股市周三收低,盘中走势震荡,标普500指数连跌第四日,因投资者担忧希腊能否保住其欧元区成员国的地位.

美股回吐稍早升幅,此前欧洲央行(ECB)消息人士周三称,央行已停止与部分希腊银行间的货币政策操作,因这些银行未能成功完成资本结构调整.[ID:nSB1551190]欧洲央行此举导致部份出现混乱,增加市场波动性,因交易商通常对希腊相关消息即时作出反应.

"所有注意力仍在欧洲,希腊将发生什么事,由希腊造成的潜在后果如何,所以美联储数据对股市影响的空间不大,"Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.

投资人没有太在意美联储会议记录.美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的4月会议记录显示,美联储决策者仍对新一轮货币刺激措施打开大门,指温和扩张的经济面临下行风险.[ID:nSB1551236]

对希腊政治和金融前景的忧虑和欧元区其他国家的政局变动在近几周推低股市,令标普500指数自3月底来累计跌5.9%.

德国总理梅克尔的讲话试图减轻投资人的忧虑,周二梅克尔称,希腊将留在欧元区.她的言论扶助阻止美股在盘前下跌.

希腊民意调查显示,反对国际救助计划条款的希腊左派政党可能在6月17日进行的新一轮大选中胜出.害怕该国退出欧元区后欧元贬值的希腊人周一从本国银行提取了至少7亿欧元.

百货公司J.C. Penney (JCP.N)股价暴跌19.7%,至26.75美元,录得至少1973年来最大单日百分比跌幅,上日该公司取消派息.J.C. Penney财务报告显示,将该公司重新打造成平价时尚服饰为主的零售连锁店的努力导致第一季销售跌幅远多于预期.

道琼工业指数.DJI收跌33.45点,或0.26%,至12,598.55点;标准普尔500指数.SPX收挫5.86点,或0.44%,至1,324.80点.Nasdaq指数.IXIC下滑19.72点,或0.68%,至2,874.04点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布,美国4月工业生产较前月成长1.1%,产能利用率为79.2%.商务部公布,美国4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户;4月建筑许可下滑7.0%,年率为71.5万户.[US-ECI-CMN]

美国数据持续显示经济温和扩张,一些分析师认为,如果希腊问题得到解决,股市或是时候强劲上涨.

"美国有一些基本的好消息,但有一些阴霾,那就是希腊问题,在该问题得到最终解决前,我认为股市不可能大涨,"纽约Pepper International执行长Carol Pepper称.

"但当希腊的问题得到最终解决,将看到美股出现井喷式上涨,因为不管怎样,希腊情势将会有个了结."

美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)扬升3.3%,至19美元,因通用电气的金融分支得到监管部门批准,将恢复向母公司派发股息.此举可能为通用电气加快回购股票及上调股息扫清障碍.

通用金融(奇异资融,GE Capital)计划在今年稍后向通用电气派发45亿美元特别股息.

零售商Target Corp (TGT.N)小升0.4%,报55.32美元,此前公司上调全年获利预估.

知情消息人士透露,Facebook(FB.O)将首次公开发行(IPO)规模提高25%,可能最多筹资160亿美元,因投资者对Facebook新股的需求强劲,使围绕公司长期盈利潜力的辩论变得相对不重要.[ID:nSB1549238]

今日交投活跃,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约75.9亿股,高于67.9亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股数分别为975和2,014,Nasdaq市场为837和1,659.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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