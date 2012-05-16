〔全球金市〕金价测试熊市区域后缩减跌幅,市场关注希腊情势

* 金价从年内低点反弹,因欧元由跌转升

* COMEX期金触及7月以来最低位1,526.70美元

* 由于希腊问题打压风险偏好,金价承压

* 白银创下2008年以来最长下跌天数

路透纽约5月16日电---金价周三在交投震荡中一度跌至年内低点,稍后扳回部分跌幅,对于法国和德国将共同努力使欧元区完整的预期,及希腊银行业处境艰难的新迹象,这两个因素使交易商犹豫不前.

金价一度短暂跌至熊市区域,从去年9月纪录高位下跌20%,因希腊退出欧元区可能将使债务危机恶化的忧虑使今日稍早金融市场惶恐不安.

稍后金价扳回多数跌幅,因法国总统奥朗德和德国总理梅克尔举行了会议,会上他们承诺将在下月欧盟峰会上达成联合方式.这缓解了分歧将使欧债危机恶化的忧虑.

美国交易时段,金价在平盘上下波动,因出现几个好坏不一的迹象:数据显示4月美国房屋开工及工业生产增速；有消息称欧洲央行停止对希腊一些银行的融资操作,因为这些银行还没有完成资本结构调整；美联储会议记录显示,上月几位联储决策人士对采取更多措施助力经济复苏持开放态度.

今日收盘时,美股略微收低,美元指数上涨,黄金大致持稳,因交易商为欧洲金融动荡的下一阶段作好准备.

"负面的市场人气似乎已根深蒂固,我们可能将看到金价进一步下跌,"法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay称,"如果未来几周希腊债务违约的可能性增加,我们将看到更多跨资产结清头寸."

2035GMT,现货金XAU=跌4美元,或0.3%,报每盎司1,539.86美元,因欧元忧虑再度浮现,日低为1,527美元,这是去年12月以来最低位.金价跌势为去年12月以来时间最长的.

美国6月期金GCv1跌势更猛,下挫1.2%,或18.5美元,报每盎司1,538.86美元,盘中触及去年7月以来最低位.

现货银价XAG=跌幅持续大于黄金,重挫2%,或0.55美元,报每盎司27.14美元,连跌八天,这是2008年8月连续下跌10个交易日以来最长的跌势.

整个交易日投资者都在关注希腊局势,该国民众纷纷从银行取出欧元,因担心希腊可能将脱离欧元区.尽管梅克尔承诺使希腊留在欧元区以缓解人们的忧虑,但有消息称欧洲央行已停止向希腊一些银行提供贷款,人们的忧虑加重.

印度珠宝业对黄金的现货需求前景改善周三因印度卢比兑美元INR=D2跌至纪录低位而受创,因受普遍的避险操作影响.

现货白银XAG=跌2.1%,报每盎司27.10美元,八个交易日共录得逾13%的跌幅,同期内黄金跌约8%.

现货铂金XPT=基本收平于1,427美元,现货钯金XPD=收低0.7%,报589.22美元,盘中一度挫至去年11月底以来最低位.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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