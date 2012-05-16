《美国重要政经日程》--5月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 全美气象服务(NWS)公布30日和60日天气预报

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布两年、五年和七年期公债标售