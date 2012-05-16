日韩经济指标预测--5月17日-5月24日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透5月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月16日(三)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%
环比年率 +3.5% -0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超559
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超729
5月17日(四)
0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%
产能利用率指数(较前月) -- -1.7%
5月18日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
暂无重要数据公布.
5月22日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 逆差826
出口(较上年同期) -- +5.9%
进口(较上年同期) -- +10.5%
5月23日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1
5月24日(四)
2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) -- +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。