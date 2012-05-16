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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--5月17日-5月24日****

路透5月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月14日当周--------------------------------

5月16日(三)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%

环比年率 +3.5% -0.7%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超559

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超729

5月17日(四)

0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%

产能利用率指数(较前月) -- -1.7%

5月18日(五)

暂无重要数据公布.

---------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月21日(一)

暂无重要数据公布.

5月22日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 逆差826

出口(较上年同期) -- +5.9%

进口(较上年同期) -- +10.5%

5月23日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1

5月24日(四)

2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%

全国核心CPI(较上年同期) -- +0.2%

东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.5%(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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