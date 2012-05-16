澳新经济指标预测--5月17日-5月24日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月16日(三)
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1%
5月17日(四)
暂无重要数据
5月18日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月21日当周------------------------------------
5月21日(一)
暂无重要数据
5月22日(二)
暂无重要数据
5月23日(三)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 4月 -- 顺差1.34
(年度) -- 顺差2.1
进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8
出口(亿新西兰元) -- 42.2
5月24日(四)
0200 新西兰净债务预测 -- -- 26.3%
新西兰年度预算 -- -- --(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。