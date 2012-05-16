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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--5月17日-5月24日****

路透5月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月14日当周------------------------------------

5月16日(三)

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%

产出物价 -- +0.1%

5月17日(四)

暂无重要数据

5月18日(五)

暂无重要数据

---------------------------------5月21日当周------------------------------------

5月21日(一)

暂无重要数据

5月22日(二)

暂无重要数据

5月23日(三)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 4月 -- 顺差1.34

(年度) -- 顺差2.1

进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8

出口(亿新西兰元) -- 42.2

5月24日(四)

0200 新西兰净债务预测 -- -- 26.3%

新西兰年度预算 -- -- --(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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