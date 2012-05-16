〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数反弹,因海岬型船活动增多

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,结束此前连续五日跌势,因大型海岬型船舶活动增多.
波罗的海乾散货运价指数上涨7点,或0.62%,至1,137点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升19点至1,632点.运费上涨328美元,至8,921美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
"我们注意到大西洋和太平洋的即期租赁海岬型船活动增多,或将推动运价从当前水准上涨."RS Platou Markets分析师在报告中写道.
希腊经纪商Intermodal的周报称,正面支持主要来自大西洋地区状况改善.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.33%,日均获利下降130美元,至10,101美元.
巴拿马型船即期租价最近在下跌,因南美谷物航运活动季节性减少,船只又供应过剩.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
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