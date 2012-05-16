〔货币市场〕部分压力指标上升,受希腊前景不确定性影响

路透纽约/伦敦5月16日电---希腊未来的不确定性,推动部分货币市场压力指标周三上涨,但仍远低于去年水准,银行体系还是有央行提供的大量流动性.

希腊可能在下月重新举行选举,反对财政撙节的左翼政党有可能获胜,这让围绕该国的忧虑情绪更加浓厚.另外,解决西班牙银行业问题可能要付出的成本也日益令人忧.

对希腊的忧虑情绪在周三加剧,央行消息人士称,欧洲央行已停止向部分希腊银行提供贷款,因其未能成功完成增资.消息人士没有说明是哪些银行,但称他们必须向希腊央行申请紧急流动性支持.

三个月期欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP扩大到负54个基点,5月初为负46个基点--为九个月最佳水准.

该指标料将在未来几天进一步走阔,但分析师称,不太可能接近去年11月时的负167.5,当时投资者曾担心会爆发另一轮信贷紧缩.该指标可以显示投资者竞争美元资金时的融资压力情况.

"货币市场受到欧洲央行长期再融资操作(LTRO)和美元互换安排的保护."巴克莱资本策略师Giuseppe Maraffino说道.

欧洲央行LTRO操作已经向银行提供了约1万亿(兆)欧元长期贷款.美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行和其他主要央行间设立的互换安排,则避免了金融危机的重演.

一名交易商称,这些互换安排意味着在资本市场购买美元的成本受到控制.

远期利率协议(FRA)和欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)之差本周也全线走阔,令欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货下跌.Eonia是衡量信用风险的指标.

欧债危机恶化,也令市场预期欧洲央行今年年底前将降息25个基点,至0.75%.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周三定盘价报0.46685%,高于周二的0.46585%.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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