《综述》美联储官员对联储是否应进一步放松政策看法分歧

路透圣安东尼奥/马萨诸塞州伍斯特5月30日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三呼吁进一步放松政策以压低高企的失业率,而另外两位美联储官员则认为现在无需采取更多行动,凸显美联储内部对下一步行动的看法存在分歧.

罗森格伦表示,"我认为进一步放松货币政策是恰当和必要的."

他还警告称,若欧债危机恶化,或美国国会批准拟议中的加税和减支,导致国内经济年底面临"财政悬崖",则"肯定有理由采取更为激进的行动".

在罗森格伦为放宽政策大声疾呼时,纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当日稍早则表达了对经济更为乐观的看法,他们对美联储进一步放松政策态度冷淡.