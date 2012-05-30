《综述》美联储官员对联储是否应进一步放松政策看法分歧

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透圣安东尼奥/马萨诸塞州伍斯特5月30日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三呼吁进一步放松政策以压低高企的失业率,而另外两位美联储官员则认为现在无需采取更多行动,凸显美联储内部对下一步行动的看法存在分歧.
罗森格伦表示,"我认为进一步放松货币政策是恰当和必要的."
他还警告称,若欧债危机恶化,或美国国会批准拟议中的加税和减支,导致国内经济年底面临"财政悬崖",则"肯定有理由采取更为激进的行动".
在罗森格伦为放宽政策大声疾呼时,纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当日稍早则表达了对经济更为乐观的看法,他们对美联储进一步放松政策态度冷淡.
虽然杜德利和费希尔对美联储政策的看法对立,但他们周三均认为,美国联邦储备理事会(FED,美联储)不应受当前美国居高不下的失业率影响而再度出手.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。