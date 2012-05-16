《综述》美国4月房屋开工和工业生产数据强劲,预示经济增长趋稳

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 4月房屋开工增长2.6%
* 4月工业生产较前月成长1.1%,得益于制造业活动升温
路透华盛顿5月15日电---美国4月房屋开工数据反弹,以及制造业活动获得动能,预示第二季初美国经济增速温和回升.
周三公布的数据驱散了美国经济复苏停滞的担忧.美国4月就业增长不温不火,曾引发复苏步伐停顿的忧虑.
美国商务部公布,4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户.[ID:nSB1550698]
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示,4月工业生产较前月成长1.1%,创2010年12月以来最高增幅.[ID:nSB1550848]
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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