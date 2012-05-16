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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 07:11 BJT

《综述》美国4月房屋开工和工业生产数据强劲,预示经济增长趋稳

* 4月房屋开工增长2.6%

* 4月工业生产较前月成长1.1%,得益于制造业活动升温

路透华盛顿5月15日电---美国4月房屋开工数据反弹,以及制造业活动获得动能,预示第二季初美国经济增速温和回升.

周三公布的数据驱散了美国经济复苏停滞的担忧.美国4月就业增长不温不火,曾引发复苏步伐停顿的忧虑.

美国商务部公布,4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户.[ID:nSB1550698]

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示,4月工业生产较前月成长1.1%,创2010年12月以来最高增幅.[ID:nSB1550848]

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