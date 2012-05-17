普京获独联体国家领导人称赞

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月15日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京周二赢得独联体国家领导人的称赞，他还呼吁这些国家加强合作。
普京决定不参加本周末在美国举行的八国集团（G8）峰会，而是与独联体国家的领导人进行了为期一天的会议，这也是他就任总统以来首次会见外国首脑。
普京曾将发生在1991年的前苏联解体称为“20世纪最严重的地缘政治灾难”，他呼吁这些国家间进行更有力的合作。
普京就任总统后主持首个重大活动，组织召开独立国家联合体（独联体，CIS）和集体安全条约组织（ODKB）会议，听取一些与会国领导人的建议。
乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在克里姆林宫对普京表示：“我觉得，有些人并不十分理解世界格局正在变化，俄罗斯应当拥有他国须得掂量的地位。”
卡里莫夫已在位20多年，他称，动荡时期需要像普京这样强有力的领导人。
普京在宣誓就任总统后不久发布命令，呼吁将加强独联体地区合作作为“关键的外交政策方向”，并重申打造欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）的计划。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3