独家：伊朗违反安理会制裁决议向叙利亚运送武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月16日电（记者 Louis Charbonneau）---据路透周三看到的一份秘密报告，叙利亚仍是伊朗武器运送的最大目的地，这违反了联合国安理会禁止伊朗出口武器的决议。

叙利亚政府对国内反对力量的镇压已持续14个月，伊朗与俄罗斯一样，是叙利亚政府屈指可数的盟友之一。

伊朗与国际原子能机构（IAEA）日前举行会谈，试图缩小双方关于应对外界对伊朗核项目担忧的分歧。伊朗还将与安理会五个常任理事国及德国于下周在伊拉克举行谈判。

这份新报告是由伊朗制裁监督专家组提交给安理会伊朗制裁委员会的。报告称，专家组过去一年中调查到伊朗曾三次大批非法运送武器。

报告称：“伊朗非法运送武器，是对国际社会的继续藐视。和该小组之前发现伊朗武器出口的大多数涉及叙利亚一样，这三次武器运送中有两次涉及叙利亚，表明叙利亚仍是伊朗非法武器运送的中心。”

另外一次武器运送涉及火箭，英国去年曾称，这批火箭运送目的地是阿富汗塔利班组织。

报告称：“专家组建议将这两个实体列入武器禁运目的地（黑名单）。该小组还注意到伊朗向其他目的地运送武器的信息。”

外交人士告诉路透，安理会伊朗制裁委员会可能会对该小组的报告初稿进行修改，然后再提交安理会考虑。（完）