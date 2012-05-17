独家：伊朗违反安理会制裁决议向叙利亚运送武器

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月16日电（记者 Louis Charbonneau）---据路透周三看到的一份秘密报告，叙利亚仍是伊朗武器运送的最大目的地，这违反了联合国安理会禁止伊朗出口武器的决议。
叙利亚政府对国内反对力量的镇压已持续14个月，伊朗与俄罗斯一样，是叙利亚政府屈指可数的盟友之一。
伊朗与国际原子能机构（IAEA）日前举行会谈，试图缩小双方关于应对外界对伊朗核项目担忧的分歧。伊朗还将与安理会五个常任理事国及德国于下周在伊拉克举行谈判。
这份新报告是由伊朗制裁监督专家组提交给安理会伊朗制裁委员会的。报告称，专家组过去一年中调查到伊朗曾三次大批非法运送武器。
报告称：“伊朗非法运送武器，是对国际社会的继续藐视。和该小组之前发现伊朗武器出口的大多数涉及叙利亚一样，这三次武器运送中有两次涉及叙利亚，表明叙利亚仍是伊朗非法武器运送的中心。”
另外一次武器运送涉及火箭，英国去年曾称，这批火箭运送目的地是阿富汗塔利班组织。
报告称：“专家组建议将这两个实体列入武器禁运目的地（黑名单）。该小组还注意到伊朗向其他目的地运送武器的信息。”
外交人士告诉路透，安理会伊朗制裁委员会可能会对该小组的报告初稿进行修改，然后再提交安理会考虑。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比