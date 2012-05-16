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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 07:36 BJT

〔美股业绩〕网易第一季总营收为3.182亿美元,每单位ADS获利1.14美元

路透5月16日电---网易(NTES.O)公布第一季业绩:

* 营业收入为20亿元人民币

* 每单位美国存托凭证(ADS)获利为1.14美元

* 分析师预估网易第一季每单位ADS获利为1.01美元,营收为3.097亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 总营收为3.182亿美元

* 广告业务毛利率为19.8%,上年同期为33.4%

* 在线游戏业务毛利率为73%,上年同期为70% (完)

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