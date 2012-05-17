〔希腊经济〕民众纷纷提领银行存款,因担心国家违约并脱离欧元区

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透雅典/柏林5月16日电---尽管欧盟强势国家德国和法国表明让希腊留在欧元区的决心,但希腊人民以实际行动来表明态度,他们担心该国可能脱离欧元区,因而纷纷从银行提领欧元.
欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.[ID:nSB1551548]消息人士没有明确指明是哪些银行,但称这些银行只能向希腊央行申请紧急流动性帮助.
从伦敦到渥太华,西方国家政要和央行官员均认为,如果欧洲各国政府不能采取更加果断的行动来拯救欧元,欧元区可能分崩离析.
根据总统府网站公布的会议记录,希腊总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias)对政治领导人表示,出于对希腊债务违约和退出欧元区风险的严重担忧,希腊公民正在提领存款,而这种严重担忧可能演变成恐慌.
他援引希腊央行总裁提供的数字称,一天之内就有8亿欧元(10亿美元)的存款被提走.国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示,由于政局不稳,资金从希腊出走的速度越来越快.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。