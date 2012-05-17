〔希腊经济〕民众纷纷提领银行存款,因担心国家违约并脱离欧元区

路透雅典/柏林5月16日电---尽管欧盟强势国家德国和法国表明让希腊留在欧元区的决心,但希腊人民以实际行动来表明态度,他们担心该国可能脱离欧元区,因而纷纷从银行提领欧元.

欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.[ID:nSB1551548]消息人士没有明确指明是哪些银行,但称这些银行只能向希腊央行申请紧急流动性帮助.

从伦敦到渥太华,西方国家政要和央行官员均认为,如果欧洲各国政府不能采取更加果断的行动来拯救欧元,欧元区可能分崩离析.

根据总统府网站公布的会议记录,希腊总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias)对政治领导人表示,出于对希腊债务违约和退出欧元区风险的严重担忧,希腊公民正在提领存款,而这种严重担忧可能演变成恐慌.

他援引希腊央行总裁提供的数字称,一天之内就有8亿欧元(10亿美元)的存款被提走.国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示,由于政局不稳,资金从希腊出走的速度越来越快.