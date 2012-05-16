《国际油市焦点》美将寻求G8协同释放石油储备,日本料将支持--共同社

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 奥巴马将寻求G8协调行动释放紧急储备--共同社
* 日本首相料将支持此举;新任法国领导人未反对
* 国际能源署两周前认为无需动用储备;德国态度不明
* 油价3月来跌16%,未受新传闻影响
路透华盛顿/巴黎5月16日电---日本共同社周三报导,美国总统奥巴马将在本周末八国集团(G8)峰会上,向其它成员国寻求对动用紧急石油储备的支持.欧盟将在7月对伊朗原油实施禁运.
报导暗示,美国没有因为油价跌至数月低点而停止动用战略储备抵消伊朗出口减少的努力.伊朗石油业正面临新一轮严厉制裁.
共同社表示,日本首相野田佳彦料将支持这一呼吁.这是首次有迹象显示,日本或支持此举,但不清楚是否争取到了德国等持怀疑态度国家的支持.美方在与英法等盟国进行了数月讨论后,提出此呼吁.
白宫拒绝就报导置评.
"作为重点关注的经济议题的一部分,G8会议上将讨论一般能源和气候变化等议题.正如我们多次表示的,将讨论所有方案,我们没有额外的声明,"一名政府官员表示.
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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