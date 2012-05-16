〔日本经济〕政府将考虑在5月经济报告中上调经济评估--媒体

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透东京5月17日电---朝日新闻周四报导,日本政府将考虑在5月经济报告中,上调经济评估,因民间消费、产出及出口出现改善.
该报称,这将会是日本政府去年8月以来首度上修经济评估,但政府也将对未来风险提出警告,例如欧债危机以及海外成长的不确定性.
日本政府将在周五公布5月份经济报告,上月报告称日本经济正逐渐增温.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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