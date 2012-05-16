〔日本经济〕政府将考虑在5月经济报告中上调经济评估--媒体

路透东京5月17日电---朝日新闻周四报导,日本政府将考虑在5月经济报告中,上调经济评估,因民间消费、产出及出口出现改善.

该报称,这将会是日本政府去年8月以来首度上修经济评估,但政府也将对未来风险提出警告,例如欧债危机以及海外成长的不确定性.