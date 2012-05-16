〔纽约汇市〕欧元挫至四个月低位,受累于希腊危机(更新版)

(新增文末表格)

* 希腊不确定性犹存,欧元可能测试年内低位

* 欧洲央行停止对部分希腊银行的再融资操作-消息

* 美元兑日圆在美国数据公布后攀升至两周高位

路透纽约5月16日电---欧元兑美元周三跌至四个月低位,连跌第四日且可能进一步走软,因投资者担忧希腊可能退出欧元区.

欧洲央行停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行的资本状况很差,这令欧元进一步承压.这些银行目前已转至欧洲央行的紧急流动性援助计划.

上述消息一度令欧元EUR=跌至1.27美元之下.欧元/美元可能下探1月低位1.2623美元,跌穿该水准,欧元将触及2010年8月以来最低.

"我认为欧洲央行在走强硬路线,"纽约Brown Brothers Harriman的外汇策略师Mark McCormick称,"我怀疑他们不想过多涉足欧盟的政治问题,但我认为他们试图告诉希腊决策者,如果没有欧洲央行的支持,该国银行业将是什么样."

在6月17日选举前,此举是否足以说服希腊政界和选民留在欧元区尚不得而知,他说,但不确定性应令欧元区下月处于1.30美元之下.

欧元兑美元EUR=日内跌0.2%,尾盘报1.2703美元,盘中低见1.2679美元,此为1月中以来最低.

期权市场,一个月价内隐含波动率EUR1MO=周三跳升至两个半月高位11.30%,delta值为25的欧元/美元风险逆转指标升至2.25%,接近5月9日以来的高位.

欧元兑日圆EURJPY=也触及三个月低位,后反弹,尾盘基本持稳在102.06日圆.

希腊总统周三任命高级法官担任看守政府总理,一直到6月17日举行新一轮选举,这是该国一个月内第二次选举.

有关德法两国将共同行动令希腊留在欧元区的预期今日稍早扶助支撑欧元.

一德国政府发言人周三称,德国希望将希腊留在欧元区,但希腊必须坚持其与国际借款人达成的协议.

"欧洲官员希望希腊留在欧元区且将提供支持,但希腊官员说了很多与之相悖的话,该国将举行新一轮选举并不令人意外,"纽约Forex.com的高级汇市策略师Eric Viloria表示.

投资者仍担忧希腊退出欧元区对诸如西班牙和意大利等国经济产生的连锁效应.世界银行行长佐利克也表示,希腊退出欧元区可能损及对欧元区的信心,且引发新一轮流动性危机.

总体而言,希腊忧虑近几个月扶助提振诸如美元和日圆等避险货币.

美元兑日圆JPY=升至两周高位80.55日圆,较上周触及的两个半月低位高出逾一日圆,之前公布的数据显示,美国4月房屋开工增幅超预期.

美元兑日圆尾盘上扬0.2%,报80.32日圆.美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新公布的会议记录显示,联邦公开市场委员会部分委员考虑推出更多经济刺激政策,之后美元/日圆削减涨幅.

美元兑瑞郎CHF=盘中触及四个月高位0.9471瑞郎,尾盘上扬0.3%,报0.9454瑞郎.

英国央行在季度通胀报告中下调成长预期,而央行总裁金恩警告称,欧元区动荡对该国经济构成风险.报告公布后,英镑走软.

这扶助欧元兑英镑EURGBP=从三个半月低位反弹.欧元兑英镑上扬0.4%,最新报0.7988英镑.英镑兑美元GBP=跌至四周低位,尾盘回落0.6%,报1.5901美元.

避险和对全球成长放缓的忧虑重压诸如澳元和新西兰元AUD=NZD=等较高收益货币,这两种货币兑美元均跌至五个月低位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2715 1.2730 -0.12 -1.78 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.29 80.17 +0.15 +4.35 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.08 102.06 +0.02 +2.53 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9444 0.9429 +0.16 +0.73 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5910 1.5992 -0.51 +2.41 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0122 1.0066 +0.56 -0.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9911 0.9936 -0.25 -3.07 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2008 +0.00 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7987 0.7958 +0.36 -4.11 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7642 0.7696 -0.70 -1.82 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9751 5.9980 -0.38 -0.03 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5945 7.6391 -0.58 -1.85 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1668 7.1702 -0.05 +4.05 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1170 9.1284 -0.12 +2.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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