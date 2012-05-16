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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 07:35 BJT

〔国际政治〕美国参议院周四将考虑对伊朗实施新制裁

路透华盛顿5月16日电---一位民主党助手向路透表示,美国参议院民主党领袖里德周四将要求参议院批准对伊朗石油和经济的新制裁,以迫使伊朗放弃核计划.(完)

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