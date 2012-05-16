〔国际政治〕美国参议院周四将考虑对伊朗实施新制裁

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透华盛顿5月16日电---一位民主党助手向路透表示,美国参议院民主党领袖里德周四将要求参议院批准对伊朗石油和经济的新制裁,以迫使伊朗放弃核计划.(完)
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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