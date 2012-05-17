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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:37 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--5月17日

路透上海5月17日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 
 
  **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 
 
                2012年4月  3月    2月    1月 2011年12月  11月   10月   9月    8月   7月   6月    5月   4月                              
    名义有效汇率 105.14  104.97 104.14 105.17  104.79  103.50 102.73 101.53  98.69 98.07 98.20  98.05 97.87
    实际有效汇率 107.49  107.19 107.94 107.35  108.06  106.58 107.36 106.15 102.12 99.74 99.28 100.12 98.92
 
  **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 
 
        2012年4月   3月      2月      1月   2011年12月  11月     10月     9月      8月     7月      6月      5月      4月   
  美元    6.2966  6.3081   6.3000   6.3168   6.3281   6.3408   6.3566   6.3833   6.4090   6.4614   6.4778  6.4988   6.5292 
  港元    0.81120 0.81268  0.81241  0.81352  0.81364  0.81482  0.81739  0.81889  0.82194  0.82960  0.83201 0.83590  0.83996
 百日圆   7.7408  7.6487   8.0409   8.2213   8.1261   8.1736   8.2999   8.3100   8.3075   8.1321   8.0423  8.0084   7.8460 
  欧元    8.2703  8.3369   8.3312   8.1178   8.3347   8.6018   8.7809   8.8010   9.1876   9.2385   9.3161  9.3100   9.4444 
  英镑   10.0634  9.9833   9.9521   9.7736   9.8683  10.0239  10.0609  10.0788  10.4872  10.4258  10.5083 10.6144  10.6944 
  澳元   6.5078   6.6504   6.7541   6.5418   6.4038   6.3033
  加元   6.3336   6.3523   6.3150   6.2194   6.1822   6.1332  
 林吉特  0.48654  0.48228  0.48007  0.49447  0.49904  0.49754  0.49101  0.48207  0.46571  0.46343  0.46764 0.46383  0.46118
  卢布   4.6838   4.6483   4.7300   4.9912   4.9686   4.8599   4.8668   4.7952   4.4873   4.3214   4.3217  4.2990   4.2984 
 
  注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
     2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 
       名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
     3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 
       效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 
       伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 
       就可以得到实际有效汇率.(完) 
 
  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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