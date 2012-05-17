《中国人民币有效汇率变动情况表》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海5月17日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 名义有效汇率 105.14 104.97 104.14 105.17 104.79 103.50 102.73 101.53 98.69 98.07 98.20 98.05 97.87 实际有效汇率 107.49 107.19 107.94 107.35 108.06 106.58 107.36 106.15 102.12 99.74 99.28 100.12 98.92 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 美元 6.2966 6.3081 6.3000 6.3168 6.3281 6.3408 6.3566 6.3833 6.4090 6.4614 6.4778 6.4988 6.5292 港元 0.81120 0.81268 0.81241 0.81352 0.81364 0.81482 0.81739 0.81889 0.82194 0.82960 0.83201 0.83590 0.83996 百日圆 7.7408 7.6487 8.0409 8.2213 8.1261 8.1736 8.2999 8.3100 8.3075 8.1321 8.0423 8.0084 7.8460 欧元 8.2703 8.3369 8.3312 8.1178 8.3347 8.6018 8.7809 8.8010 9.1876 9.2385 9.3161 9.3100 9.4444 英镑 10.0634 9.9833 9.9521 9.7736 9.8683 10.0239 10.0609 10.0788 10.4872 10.4258 10.5083 10.6144 10.6944 澳元 6.5078 6.6504 6.7541 6.5418 6.4038 6.3033 加元 6.3336 6.3523 6.3150 6.2194 6.1822 6.1332 林吉特 0.48654 0.48228 0.48007 0.49447 0.49904 0.49754 0.49101 0.48207 0.46571 0.46343 0.46764 0.46383 0.46118 卢布 4.6838 4.6483 4.7300 4.9912 4.9686 4.8599 4.8668 4.7952 4.4873 4.3214 4.3217 4.2990 4.2984 注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期, 名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有 效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易 伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响, 就可以得到实际有效汇率.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3