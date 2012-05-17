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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:09 BJT

〔香港新股〕中国生物技术拟赴港上市募资至多99.76亿元人民币--IFR

路透5月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，国药集团旗下的中国生物技术（简称中生股份）已向国家环保部递交申请，进行上市环保核查。该公司拟赴港上市募资83.13至99.76亿元人民币（13.15至15.78亿美元）。

中金、摩根士丹利M.S和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。募资将用于新产业化基地建设、潜在境内外收购、研发项目、信息化建设及补充流动资金。

中生是中国最大、世界第四大的疫苗和血液制品生产商。国药集团旗下另一家子公司国药控股(1099.HK)，于2009年9月在港上市，募集资金100亿港元（12.8亿美元）。(完)

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--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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