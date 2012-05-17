〔香港新股〕中国生物技术拟赴港上市募资至多99.76亿元人民币--IFR

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，国药集团旗下的中国生物技术（简称中生股份）已向国家环保部递交申请，进行上市环保核查。该公司拟赴港上市募资83.13至99.76亿元人民币（13.15至15.78亿美元）。
中金、摩根士丹利M.S和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。募资将用于新产业化基地建设、潜在境内外收购、研发项目、信息化建设及补充流动资金。
中生是中国最大、世界第四大的疫苗和血液制品生产商。国药集团旗下另一家子公司国药控股(1099.HK)，于2009年9月在港上市，募集资金100亿港元（12.8亿美元）。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3