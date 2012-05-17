〔欧元区经济〕希腊必须遵守纾困计划的条件--IMF总裁拉加德(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节,引言和背景)
路透华盛顿5月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,希腊领导人需要表明留在欧元区的决心,留在欧元区就必须遵守援救计划的条件.
"我认为我们应该立足于理想情况,即希腊有政治决心真正信守承诺、履行约定并留在欧元区,而这似乎也是人民的愿望,"拉加德在荷兰电视台的采访中说.
"而与此同时,还需要努力实施预欧元区伙伴国就援助该国已经达成一致的计划."
"退出欧元区"代价将会极高而且十分困难,不仅是对希腊如此."拉加德说.
在电视采访中被问到IMF是否认为希腊会离开欧元区时,拉加德说:"我不希望这样.不论你是干什么的,总要为最坏情况做好准备,并向最好的方向努力.我们当然希望最好的情况发生."
IMF正在为希腊退出欧元区作技术上的准备,因为这是其责任所在."但你们知道,我并不是在暗示这是我乐于见到的方案.我只是在说,在多项选择中,这是我们不得不在技术上考虑的一项选择."她说.
不过拉加德补充说,欧洲领导人仍有维护欧元区的决心.
"如果我知道(欧元区将会解体),也许不会告诉你.而实际上我所看到听到的都是,政治领导人在力保欧元区不会解体."她在荷兰公共电视台Nieuwsuur采访节目中说.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比