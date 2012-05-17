〔欧元区经济〕希腊必须遵守纾困计划的条件--IMF总裁拉加德(更新版)

(新增细节,引言和背景)

路透华盛顿5月16日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,希腊领导人需要表明留在欧元区的决心,留在欧元区就必须遵守援救计划的条件.

"我认为我们应该立足于理想情况,即希腊有政治决心真正信守承诺、履行约定并留在欧元区,而这似乎也是人民的愿望,"拉加德在荷兰电视台的采访中说.

"而与此同时,还需要努力实施预欧元区伙伴国就援助该国已经达成一致的计划."

"退出欧元区"代价将会极高而且十分困难,不仅是对希腊如此."拉加德说.

在电视采访中被问到IMF是否认为希腊会离开欧元区时,拉加德说:"我不希望这样.不论你是干什么的,总要为最坏情况做好准备,并向最好的方向努力.我们当然希望最好的情况发生."

IMF正在为希腊退出欧元区作技术上的准备,因为这是其责任所在."但你们知道,我并不是在暗示这是我乐于见到的方案.我只是在说,在多项选择中,这是我们不得不在技术上考虑的一项选择."她说.

不过拉加德补充说,欧洲领导人仍有维护欧元区的决心.

"如果我知道(欧元区将会解体),也许不会告诉你.而实际上我所看到听到的都是,政治领导人在力保欧元区不会解体."她在荷兰公共电视台Nieuwsuur采访节目中说.(完)