〔美国个股〕苹果新款iPhone显示屏料放大至4寸,最早或8月投产-消息

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透东京5月16日电---知情人士周三透露,苹果(AAPL.O)计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏,并已向日韩供应商订购新显示屏.
一名消息人士表示,新iPhone显示屏对角线尺寸将达到4英寸.如此一来,假设苹果维持其余尺寸比例不变,可视面积约将扩大30%.苹果2007年推出iPhone以来,一直使用3.5英寸显示屏.
LG显示器(034220.KS)、夏普(6753.T)和Japan Display三家供应商已经开始初步生产.Japan Display是一家由日本政府出面组建的企业,由三家企业面板生产部门合并而成.
这三家显示屏供应商料都将获得苹果的生产订单,最早或与6月开始生产.因此,如果苹果遵循此前惯例,即先根据原型订购关键部件再进行发布的话,新iPhone最早料将在8月开始生产.
苹果为下一代iPhone配备更大显示屏的决定表示出,公司正应对来自三星电子(005930.KS)的竞争.
三星本月稍早推出最新版智能手机Galaxy,该机拥有4.8英寸触摸屏及速度更快的处理器.
"用户掏钱不仅为了功能,也为了美感和设计.这跟功能一样重要,甚至更重要,"Sterne Agee分析师Shaw Wu说."人们喜欢现有的设计--但这已经是18个月前的设计了."
苹果尚未就此报导置评.
消息人士表示,尚未决定三家苹果供应商获得新屏幕订单的比例.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3