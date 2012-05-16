《中国报摘》--中国证券报5月17日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,要按照准确定位、权衡利弊、控制风险、抓住重点、注重实质的思路,积极稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换.
* 其他:
--备受市场关注的转融通业务正在紧锣密鼓推进.25家融资融券试点券商下周将进行转融通业务全系统联网测试.
--国际清算银行16日发布的数据显示,4月人民币实际有效汇率指数为107.49,环比上升0.3%.截至4月末,人民币实际有效汇率较年初下降0.5%.
--中国石油(0857.HK)(601857.SS)、壳牌加拿大有限公司、韩国天然气公司和日本三菱公司周三宣布,将联合开发在加拿大建厂出口液化天然气(LNG)的项目,壳牌拥有该项目40%的权益,韩国天然气、日本三菱以及中国石油各拥有20%.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。