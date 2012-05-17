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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:01 BJT

****主要国家经济指标预测--5月17日****

路透5月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%

产能利用率指数(较前月) -- -1.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 36.5 36.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9

续请失业金人数(万人) 5月5日当周 323.5 322.9

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.3% +1.6%

1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.1% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 10.0 8.5

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 +0.8% --

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.9% +0.8%

(较上年同期) +3.6% --

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 顺差15.54 --

对全球贸易收支(亿欧元) 顺差20.64 --

0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少1.37 增加0.5

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 8.2% 8.3%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差86 --

0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +1.7%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 负4.0 --

1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 775.6 --

再融资指数 4,219.1 --

1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 71.7 68.0

建筑许可年率(万户) 71.5 73.0

1230 加拿大制造业销售 3月 +1.9% +0.3%

1315 美国工业生产(较前月) 4月 +1.1% +0.6%

产能利用率 +79.2% 79.0%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 +0.3% --

产出物价 -0.1% --

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.9%

环比年率 +4.1% +3.5%(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻

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