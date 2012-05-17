主要国家经济指标预测--5月17日****

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%
产能利用率指数(较前月) -- -1.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 36.5 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 5月5日当周 323.5 322.9
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.3% +1.6%
1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 10.0 8.5
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 +0.8% --
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.9% +0.8%
(较上年同期) +3.6% --
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 顺差15.54 --
对全球贸易收支(亿欧元) 顺差20.64 --
0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少1.37 增加0.5
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 8.2% 8.3%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差86 --
0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 负4.0 --
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 775.6 --
再融资指数 4,219.1 --
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 71.7 68.0
建筑许可年率(万户) 71.5 73.0
1230 加拿大制造业销售 3月 +1.9% +0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +1.1% +0.6%
产能利用率 +79.2% 79.0%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 +0.3% --
产出物价 -0.1% --
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.9%
环比年率 +4.1% +3.5%(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3