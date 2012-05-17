〔中国经济〕去年旅游投资两千亿,将力推投资与城镇化相结合--旅游局

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国国家旅游局表示,至2011年底中国旅游项目投资总额累计达到2.67万亿元人民币,当年实际完成投资2,064.26亿元,今后将大力推进旅游投资与城镇化相结合,建设一批特色旅游村镇.
新华社周三援引国家旅游局党组成员、规划财务司司长吴文学的话称,从投资主体结构看,民营企业投资占39%,其次为政府和国有企业投资,分别占25%和13%,银行贷款占23%.从区域分布看,东中部地区旅游投资占比较大.东部地区实际完成投资占全国比重为53%,中部地区占32%.
"从投资主要流向看,主要集中于各类景区、度假区、旅游城市改造等项目建设,占全部投资总额比重的66%."吴文学称.
他指出,今后将大力推进省级和地市级旅游资源开发,改造和提升一批2A、3A级景区.促进邮轮旅游、乡村旅游、生态旅游、红色旅游等新产品新业态开发,大力推进旅游装备制造业.引导各省推出一批拳头旅游项目.促进优化旅游投资布局,鼓励东部地区发展基于创意、科技、文化旅游项目,引导中部地区加大投资开发力度,支持西部开发精品旅游产品和线路.
国家旅游局局长邵琪伟此前曾提到,2011年中国旅游业总收入2.25万亿元,增长20.8%.新增旅游直接就业约50万人.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3