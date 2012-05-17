《中国报摘》--其他报纸重要消息5月17日(I)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--中国国资委在《求是》杂志刊发文章称,将继续加大国有大型企业公司制股份制改革力度,具备条件的要积极引进战略投资者,推进主营业务整体上市.业内人士认为,国资委表态或意味着国企将迎来上市高峰.
--海运煤炭网发布最新周期报告显示,环渤海地区港口发热量5,500大卡市场动力煤综合平均价格报收784元人民币/吨,环比下降2元/吨.这是该价格连续第二周下降,累计下降3元/吨.
--中国工程机械商贸网统计数据显示,由于开工率不足,4月份28家主要挖掘机厂商共销售量环比减少33.89%,同比降幅更是达到43.20%,销量可谓惨淡.
--为了缓解存贷比压力,多家银行开始通过将理财产品直接列入存款科目的方式来做大存款基数.这一做法推高使得原本受到严格控制的存款利率上限正在面临突破.
--记者从业内了解到,日前已有多家券商向证监会递交了并购基金方案,首批试点券商有望于年内出炉.
**人民日报**
--5月16日在广州召开的第三届中国卫星导航学术年会上获悉,按计划今年下半年中国将继续发射三颗北斗卫星导航系统卫星.
--中国银监会副主席王兆星指出,新兴市场国家金融监管部门和金融机构在推动社会和经济的绿色发展方面,可以将实施绿色金融推升为国家战略和政策.
**21世纪经济报 道**
--据《深圳村镇银行监管工作指导意见》(讨论稿)显示,深圳拟禁止"三资企业"、私募基金、产业基金、政府融资平台公司、担保公司、典当行、小额贷款公司、国家限控行业企业等入股村镇银行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3