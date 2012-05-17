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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:36 BJT

《即时观点》日本1-3月经济反弹,得益于消费支出和灾后重建

路透东京5月17日电---日本经济1-3月从前一季度的疲态中反弹,摆脱了日圆升值和欧债危机的影响,得益于消费者支出强劲和地震灾后重建. [ID:nSB1551748]

关键点:

-- 日本1-3月实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.0%,该数据略高于成长0.9%的分析师预估中值,去年10-12月GDP增幅上修至0.0%.

-- 日本1-3月GDP环比年率为成长4.1%,超出分析师预估的3.5%.

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