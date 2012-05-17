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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:32 BJT

《中国报摘》--金融时报5月17日

* 头版头条:

--中国国务院副总理王岐山称,当前世界经济形势依然复杂严峻,首要任务是确保复苏、增长和就业.

* 其他:

--中国证监会主席郭树清称,资本项目可兑换不等同于放弃管控措施,资本项目可兑换没有绝对的、一成不变的标准,不同发展阶段的国家必须根据各自对外资开放的具体路径和实际情况进行具体分析.

--京都天华会计师事务所2012年最新的调查显示,1/3(33%)的中国内地企业在未来三年内希望通过并购实现企业扩张,虽然由于受到经济增速放缓的影响,这一比例与去年同期(45%)相比将有所降低,但仍高于2010年的调查结果(26%).

--农行(601288.SS)(1288.HK)发布消息称,截至2011年末,农行支持节能环保项目1,599个,贷款余额881.68亿元人民币,推动了银行信贷结构的优化和信贷业务的可持续发展.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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