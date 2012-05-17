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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初微升料结束连续六日跌势,韩债下滑

路透首尔5月17日电---韩元兑美元KRW=周四盘初微升,有望终止连续六日的跌势,因欧元跌势放缓,且韩国政府重申维持本地市场稳定的政策立场.

0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,164.2,周三此间收报1,165.7.

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