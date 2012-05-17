〔路透专访〕油价仍然居高,严重威胁全球经济复苏--IEA首席经济学家

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 若情况需要,IEA仍准备行动
* 伊拉克是唯一产出可能大幅增长的国家
* 中东北非存在投资缺乏的风险
记者 Muriel Boselli
路透巴黎5月16日电---国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周三称,油价虽在近期有所下滑,但仍对脆弱的全球经济复苏构成威胁.其并补充说IEA仍准备好在必要时释放紧急石油储备.
3月时北海布兰特原油LCOc1升到每桶128美元上方的高位,然后在过去两个月中逐渐下跌约15美元,因中东紧张局势缓解,而石油供应增加.
"以当前经济环境来讲,即便是现在这个油价也高太多了...构成了严峻风险,"Birol在路透2012年全球能源与环境峰会上称."欧洲、美国、日本和中国的经济复苏受到的威胁最大,"他补充说.
"我担心欧洲的情况,也非常担心高油价可能损及美国经济缓慢而不坚定的复苏步伐,"Birol说.
他重申,IEA仍准备好在必要时候释出战略石油储备.
今年3月,有消息称美国、英国和法国就释储问题进行磋商,此后油市就对可能的释储提高警惕.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比