〔路透专访〕油价仍然居高,严重威胁全球经济复苏--IEA首席经济学家

* 若情况需要,IEA仍准备行动

* 伊拉克是唯一产出可能大幅增长的国家

* 中东北非存在投资缺乏的风险

记者 Muriel Boselli

路透巴黎5月16日电---国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周三称,油价虽在近期有所下滑,但仍对脆弱的全球经济复苏构成威胁.其并补充说IEA仍准备好在必要时释放紧急石油储备.

3月时北海布兰特原油LCOc1升到每桶128美元上方的高位,然后在过去两个月中逐渐下跌约15美元,因中东紧张局势缓解,而石油供应增加.

"以当前经济环境来讲,即便是现在这个油价也高太多了...构成了严峻风险,"Birol在路透2012年全球能源与环境峰会上称."欧洲、美国、日本和中国的经济复苏受到的威胁最大,"他补充说.

"我担心欧洲的情况,也非常担心高油价可能损及美国经济缓慢而不坚定的复苏步伐,"Birol说.

他重申,IEA仍准备好在必要时候释出战略石油储备.