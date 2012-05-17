阿萨德警告试图"散播混乱"的国家或引火烧身

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Khaled Yacoub Oweis
路透安曼5月16日电---叙利亚总统阿萨德周三表示，试图在叙利亚"散播混乱"的国家或会引火烧身，这明显是警告那些支持反对派的海湾阿拉伯国家。
阿萨德是对俄罗斯一个电视频道发表此番言论的。此前该国境内再次发生袭击事件，造成至少21人死亡，负责监督停火的联合国观察人员也被迫在反政府武装处滞留一夜。
联合国观察员因袭击被困，加上阿萨德安全部队又扬言进行大屠杀，凸显叙利亚暴力冲突的残酷现实。
阿萨德称，对他和其政府持有敌意的国家可能认为，他将会步四位被推翻的阿拉伯国家领导人的后尘，现在他们更清楚情况是什么样的。
"对于这些国家的领导人，很明显这不是'春天'而是混乱，而且我也说过，如果你在叙利亚散播混乱，你可能会引火烧身，对于这一点他们非常清楚，"他对俄罗斯Rossiya-24电视频道说。
叙利亚政府多次指责外国支持该国的"恐怖分子"活动，明显指的是沙特和卡塔尔，这些国家认为应当向叙利亚的反抗力量提供武器。
阿萨德在采访中还称，西方国家的制裁正在影响叙利亚，但该国仍与非西方国家有着非常好的关系。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3