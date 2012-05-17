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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 09:04 BJT

〔中国农业〕2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,进口约600万吨--CNGOIC

路透北京5月17日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告称,中国2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,同期玉米进口量预计达600万吨.

"为平衡国内玉米供求缺口以及保持稳定的库存消费比,预计2012/13年度我国将进口600万吨玉米,比上年度增加50万吨,开放进口的态势依然明显."报告称.

报告并预计,2012/13年度国内玉米结余量为450万吨,较上年度的924万吨缩小424万吨,供需状况仍然偏紧,预计2012/13年度国内玉米价格保持高位运行.

根据国家粮油信息中心预计,2012/13年度中国玉米种植面积将增加75.8万公顷,增幅达2.3%.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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