〔中国农业〕2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,进口约600万吨--CNGOIC

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告称,中国2012/13年玉米消费量预计达1.99亿吨,同期玉米进口量预计达600万吨.
"为平衡国内玉米供求缺口以及保持稳定的库存消费比,预计2012/13年度我国将进口600万吨玉米,比上年度增加50万吨,开放进口的态势依然明显."报告称.
报告并预计,2012/13年度国内玉米结余量为450万吨,较上年度的924万吨缩小424万吨,供需状况仍然偏紧,预计2012/13年度国内玉米价格保持高位运行.
根据国家粮油信息中心预计,2012/13年度中国玉米种植面积将增加75.8万公顷,增幅达2.3%.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比