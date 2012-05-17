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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 09:17 BJT

〔日本经济〕首相称希望央行必要时采取大胆的货币政策对抗通缩

路透5月17日电---日本首相野田佳彦称政府和央行密切沟通并共同抗击通缩与强势日圆,非常重要;希望央行必要时采取适当而大胆的货币政策行动.

日本央行总裁白川方明表示,日本经济处境非常严峻,央行正在极力实现经济持续成长和物价稳定;货币政策需要一段时间才会对经济产生影响,只依靠货币政策来对抗通缩,可能会对市场造成意想不到的后果;希望尽快实现央行设定的1%通胀目标.(完)

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