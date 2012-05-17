〔中港个股〕中石油将与壳牌及日韩企业联合开发加拿大液化天然气项目

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周三公布,其与壳牌(RDSa.L)公司及日韩企业联合开发的加拿大液化天然气(LNG)项目将于2015年前后进入开发阶段,一期工程含两个年处理能力为600万吨的LNG处理装置.
中国石油在其网站刊登新闻稿并称,该项目为其与壳牌加拿大有限公司、韩国天然气公司和日本三菱公司联合开发,其中壳牌拥有项目40%权益,韩国天然气、日本三菱以及中国石油各拥有20%权益.
新闻稿称,该项目今后可能规划扩建至4个装置,年处理能力达到2,400万吨;在通过政府审批和投资决策后,项目将在2015年前后进入开发阶段,在2020年前正式启动.
该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省凯提马特,包括天然气液化厂、液化天然气储存、出口设施、海上装卸、海运设计和建设与运营.
中国石油今年2月初称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团于加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.据FinanceAsia此前的报导称,中石油在是次交易中向壳牌支付超过10亿美元,但中石油发言人毛泽锋拒绝披露交易作价.[ID:nSB1366652]
随着传统油气资源"买少见少",加上国际油气居高不下,国际油企纷纷转向非常规资源的开发.继2010年伙拍壳牌以35亿澳元收购澳洲煤层气生产商Arrow Energy后,中石油于今年初以6.8亿加元收购Athabasca Oil Sands Corp(ATH.TO)于阿伯达省北部MacKay River油砂项目中的40%权益.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3