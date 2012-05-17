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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:02 BJT

〔中港个股〕中石油将与壳牌及日韩企业联合开发加拿大液化天然气项目

路透北京5月17日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周三公布,其与壳牌(RDSa.L)公司及日韩企业联合开发的加拿大液化天然气(LNG)项目将于2015年前后进入开发阶段,一期工程含两个年处理能力为600万吨的LNG处理装置.

中国石油在其网站刊登新闻稿并称,该项目为其与壳牌加拿大有限公司、韩国天然气公司和日本三菱公司联合开发,其中壳牌拥有项目40%权益,韩国天然气、日本三菱以及中国石油各拥有20%权益.

新闻稿称,该项目今后可能规划扩建至4个装置,年处理能力达到2,400万吨;在通过政府审批和投资决策后,项目将在2015年前后进入开发阶段,在2020年前正式启动.

该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省凯提马特,包括天然气液化厂、液化天然气储存、出口设施、海上装卸、海运设计和建设与运营.

中国石油今年2月初称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团于加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.据FinanceAsia此前的报导称,中石油在是次交易中向壳牌支付超过10亿美元,但中石油发言人毛泽锋拒绝披露交易作价.[ID:nSB1366652]

随着传统油气资源"买少见少",加上国际油气居高不下,国际油企纷纷转向非常规资源的开发.继2010年伙拍壳牌以35亿澳元收购澳洲煤层气生产商Arrow Energy后,中石油于今年初以6.8亿加元收购Athabasca Oil Sands Corp(ATH.TO)于阿伯达省北部MacKay River油砂项目中的40%权益.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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