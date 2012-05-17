〔表格〕5月12日止当周日本投资者买超1.2597万亿日圆外国债券

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者买超外国债券,而外国投资者卖超日本债券和股票.
截至5月12日止当周,日本投资者买超1.2597万亿(兆)日圆的外国债券,为连续第三周买超;此前一周买超721亿日圆.
上周外国投资者卖超日债1,287亿日圆,为连续第二周卖超.外资上周同时卖超日股2,586亿日圆,为连续第四周卖超.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
5月 6日-5月12日 -258.6 -128.7 1,104.4
4月29日-5月 5日 -72.7r -123.3 921.5
4月22日-4月28日 -172.1 +277.3 -1,042.3
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
5月 6日-5月12日 -32.1 +1,259.7 -21.5
4月29日-5月 5日 +22.1 +72.1r -24.2
4月22日-4月28日 +28.1 +333.6 -53.8 (完)
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--编译 许娜;审校 张若琪
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3