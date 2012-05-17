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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:12 BJT

〔表格〕5月12日止当周日本投资者买超1.2597万亿日圆外国债券

路透5月17日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者买超外国债券,而外国投资者卖超日本债券和股票.

截至5月12日止当周,日本投资者买超1.2597万亿(兆)日圆的外国债券,为连续第三周买超;此前一周买超721亿日圆.

上周外国投资者卖超日债1,287亿日圆,为连续第二周卖超.外资上周同时卖超日股2,586亿日圆,为连续第四周卖超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

5月 6日-5月12日 -258.6 -128.7 1,104.4

4月29日-5月 5日 -72.7r -123.3 921.5

4月22日-4月28日 -172.1 +277.3 -1,042.3

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

5月 6日-5月12日 -32.1 +1,259.7 -21.5

4月29日-5月 5日 +22.1 +72.1r -24.2

4月22日-4月28日 +28.1 +333.6 -53.8 (完)

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--编译 许娜;审校 张若琪

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