《全球重要经济事件一览表》--5月17日-5月24日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月17日(四)
墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳动部长会议(至5月18日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,此次会议主题为"从恶性到良性:债务、稳定及成长的循环."(1300)
华盛顿--美国财政部长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话(1230).
华盛顿--美联储总顾问Scott Alvarez就结算规程在众议院金融服务委员会作证词陈述(1400).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林会议发表演说(1700).
伊斯坦布尔--欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).
英国约克--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在约克及北约克郡商会发表讲话(1100).
渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检视报告.(1430)
肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)
5月18日(五)
马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).
华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly就经济现状在美国注册会计师协会(AICPA)第125届年会上讲话(1315).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(至5月21日).
5月21日(一)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).
韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).
东京--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场研讨会上讲话(0800).
东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(0915),随后参加一个小组会(1130).
苏黎世--瑞士央行发布2012年5月统计月报和银行业统计数据月报(0700).
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话.
德国明斯特--德国央行执委Andreas Dombret就"当前对金融稳定的观点"发表讲话(1230).
华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论(1600).
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望(0800).
东京--日本央行货币政策会议(至5月23日).
香港湾仔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(1015),并出席小组讨论(1230).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2012论坛(至5月23日).
5月23日(三)
东京--日本央行货币政策会议(最后一日).
伦敦--英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议纪录.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议(至5月24日).
阿布扎比--Arab Monetary Fund (AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯国家债券资本市场"(至5月24日).
柏林--德国央行公布月报(1000).
南达科塔州拉皮特城--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Data Matters Forum午餐会上讲话(1800).
5月24日(四)
东京--日本央行公布月报.
惠灵顿--新西兰政府公布2012/13财年预算.
罗马--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在罗马大学讲话(1300).
波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席主题为"区域就业两极化和不公平性增加"的简报会(1430).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3