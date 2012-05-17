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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:38 BJT

《全球重要经济事件一览表》--5月17日-5月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月17日(四)

墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳动部长会议(至5月18日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,此次会议主题为"从恶性到良性:债务、稳定及成长的循环."(1300)

华盛顿--美国财政部长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话(1230).

华盛顿--美联储总顾问Scott Alvarez就结算规程在众议院金融服务委员会作证词陈述(1400).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林会议发表演说(1700).

伊斯坦布尔--欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).

英国约克--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在约克及北约克郡商会发表讲话(1100).

渥太华--加拿大央行公布加国经济及央行季度检视报告.(1430)

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.(1635)

5月18日(五)

马里兰州戴维营--八国集团(G8)峰会(至5月19日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至5月19日).

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会(1000).

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly就经济现状在美国注册会计师协会(AICPA)第125届年会上讲话(1315).

5月20日(日)

芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(至5月21日).

5月21日(一)

芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).

韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).

东京--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场研讨会上讲话(0800).

东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(0915),随后参加一个小组会(1130).

苏黎世--瑞士央行发布2012年5月统计月报和银行业统计数据月报(0700).

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话.

德国明斯特--德国央行执委Andreas Dombret就"当前对金融稳定的观点"发表讲话(1230).

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论(1600).

5月22日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望(0800).

东京--日本央行货币政策会议(至5月23日).

香港湾仔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(1015),并出席小组讨论(1230).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2012论坛(至5月23日).

5月23日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议纪录.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议(至5月24日).

阿布扎比--Arab Monetary Fund (AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯国家债券资本市场"(至5月24日).

柏林--德国央行公布月报(1000).

南达科塔州拉皮特城--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Data Matters Forum午餐会上讲话(1800).

5月24日(四)

东京--日本央行公布月报.

惠灵顿--新西兰政府公布2012/13财年预算.

罗马--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在罗马大学讲话(1300).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席主题为"区域就业两极化和不公平性增加"的简报会(1430).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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