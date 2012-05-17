《全球主要央行动态》--5月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月10日-5月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周四称,银行业在发放抵押贷款方面限制过多,导致很多信誉良好的购房者也被拒于美国楼市之外,且贷款操作似乎不会在短期内松动.他强调,抵押融资供应依然存在问题,尽管随着2007-2009年金融危机消退,目前银行业体质已稳健很多.贝南克还暗示,银行业可能对外界对其放贷操作的批评反应过度,这股反作用力可能非常难以改变.现在银行业做法已经严苛许多.[ID:nSB1539622]

美联储理事杜克周二表示,美国房屋市场尽管呈现暂时性改善的迹象,但依然疲弱,且因新贷款规则和政府支持房市结果的不确定而受抑.杜克指出,美联储正在拟定新的抵押贷款融资规定,其中考虑到在信贷的可得性和成本,以及消费者保护、清晰和金融稳定的必要性间取得平衡.她表示,尽管房市依然低迷,但仍存有几许希望.贷款拖欠率缓和,房价下滑速度也明显放缓.[ID:nST0517681]

美联储4月会议记录显示,上月数名联储决策者认为,如果经济复苏不稳,联储可能需要更多刺激措施来支撑经济.但几乎没有人支持延长将于6月结束的卖短买长(扭转操作,twist operation).会议记录暗示,委员们倾向于按兵不动,因经济"温和"扩张且劳工市场状况改善.但半数的官员认为,经济前景面临的风险基本均衡,其余委员几乎都认为存在下档风险.会议记录显示,即便能避免跌落"财政悬崖",决策者还担心预算前景的不确定性,可能让家庭和企业缩减支出.[ID:nSB1551594]

美联储正考虑采取多种方式,加强在未来货币政策方向上的对外沟通.过去几年里,该央行已经采取了不同寻常的措施,增强联储透明度.部分官员主张更频繁、更全面的公布货币政策报告,理想情况下,这可以使金融市场更明确美联储将可能怎样随经济环境变化来调整政策,让推测更有依据.这样做的目标是为减少外界对美联储政策的误解或意外感觉,减少市场动荡,增强对长期规划的信心.[ID:nSB1552204]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.该消息推动欧元兑美元走低,加剧了投资者和希腊国内对该国恐将被迫退出欧元区的担忧.情势的最新发展凸显希腊银行业的处境堪忧,希腊民众正从银行提取欧元,因担心该国可能退出欧元区,尽管欧盟大国德国和法国宣布,决心让希腊留在欧元区.欧洲央行只同有偿债能力的银行进行再融资操作.不过,那些虽然不满足欧洲央行严格制度要求,但被本国央行认为有偿债能力的银行,可以向本国央行申请紧急流动性支持(ELA).消息人士没有明确指明是哪些银行.[ID:nSB1551548]

欧洲央行管理委员会成员柯恩称,欧洲央行或将在6月调降欧元区经济增长预估,如有必要,还可能进一步降息."我想不会跟3月预估有太大差别,或许增长情况会略有恶化,但不会是很剧烈或根本性的,"科恩接受金融时报采访时称.该报导于周日刊登."相反,"他补充道,"我认为我们还没有达到零(利率).能不能达到这个水平,还有待观察."科恩表示,欧洲央行的紧急工具并没有用完.[ID:nSB1542546]

欧洲央行上周四重申前一周在月度会议上给出的经济评估,称未来几年的通胀风险大体均衡,不过经济前景仍面临下档风险.ECB在5月月报中称,未来几年消费者物价调和指数(HICP)前景仍有望大体均衡.上行风险源自大宗商品价格高于预期和间接税上调,而下行风险则与经济活动弱于预期有关.已获得的第一季指标依旧符合经济活动在低位企稳的趋势.报告还表示,展望未来,经济活动年内预计将逐渐复苏.与此同时,正如我们此前所说的,经济前景继续面临下行风险.与往常一样,月报的措辞几乎与月度货币政策声明别无二致.[ID:nSB1538420]

欧洲央行执委普雷特上周四称,物价出现上涨风险时,欧洲央行将升息,如果危机应对措施加剧通胀压力,央行将撤走这些措施.普雷特称,"非常规货币政策干预本质上必须是暂时性的,且需要承诺一旦情况改善,就将迅速转向."他亦谈到,包括三年期长期再融资操作(LTRO)在内的非常规举措并不会妨碍上调利率.他还称,上述操作的影响仍在发酵.[ID:nSB1538320]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼上周四表示,从欧盟获得救助资金的国家,也应该在制定预算方面对欧盟放弃部分主权.他还表示,预算整顿计划需要伴之以提振经济增长的措施.其并指出,希腊、爱尔兰和葡萄牙这些获得援助的国家需要坚持到底.同时,他还警告不要就撙节计划制定过高目标,称事后修改目标可能会冲击投资者信心,但也必须要给经济成长提供空间.[ID:nSB1538160]

**英国**

英国央行周三发布的通胀报告指出,英国通胀率至少在未来一年里料仍将保持在2%的目标上方.与此同时,英国经济增长将减缓,并易受到欧元区债务危机的冲击.英国央行的新预估反映出,该国通胀下降的速度要慢于三个月之前的预估,同时经济增长前景也比此前预计的要疲软.在英国仍努力要从金融危机中恢复过来之际,这个最新预估将令英国人的负担更加沉重.[ID:nSB1550364]

**瑞士**

瑞士央行总裁乔丹周一表示,瑞士央行决心守护其对瑞郎/欧元汇率设定的限制,并准备在必要时购买无限量的外汇.乔丹还表示,若有必要,瑞士央行准备采取更多措施来扶助经济,使之免受强势瑞郎的负面影响.[ID:nSB1545536]

**澳洲**

澳洲央行本月大幅降息50个基点,因为经济增长降温,通胀压力下降,且市场利率略有上升.澳洲央行公布5月1日政策会议记录显示,矿业荣景继续获得动能,但经济其他领域疲态压抑整体经济成长.央行委员指出,近几个月银行的批发(趸售)融资成本已下滑,但相对于指标利率,其仍高于2011年中期水平.他们亦认为,未有迹象显示银行业竞争压力缓解,存款利率仍相对较高.[ID:nSB1545524]

澳洲央行副总裁洛威表示,澳洲经济正在适应百年一遇的矿业投资荣景、贸易条件高企及澳元处于极高水平,但不应忽视所创造而来的机会.洛威在讲话中强调了目前大家熟悉的双速经济,指称未从矿业繁荣中受益的部门可能仍将陷入挣扎.此次讲话几未透露该行下一步政策举动的线索.[ID:nST0516939]

澳洲央行副总裁洛威表示,澳元汇率料将维持在高水平.他在墨尔本一场峰会中表示,"未来数年内,澳元汇率维持相当高水平的可能性很大."[ID:nSB1543146]

**日本**

日本央行总裁白川方明称,若盲目扩大日本央行公债购买计划,就可能扰乱金融市场.此语暗示上月放宽货币政策后,该央行准备暂时按兵不动.白川方明还表示,尽管希腊政局存在不确定性,但欧洲主权债务困境引发全球经济下滑的风险比去年要低.[ID:nSB1542424]