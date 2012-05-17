《全球主要国家债券发行预告》--5月17日-5月24日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
5/17 英国 150万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 15-25亿欧元 票息4.40%、2015年1月31日到期的Obligacion公债;
票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债;
票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
5/18 英国 标售国库券
5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券
5/21 1530 美国 13周和26周期国库券
5/21 法国 BTF国库券
5/22 西班牙 三个月和六个月期国库券
5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券
5/22 0130 日本 流动性供给标售
5/22 1530 美国 四周期国库券
5/22 1700 美国 两年期公债
5/22 加拿大 89亿加元 98天期国库券
5/22 加拿大 33亿加元 168天期国库券
5/22 加拿大 33亿加元 350天期国库券
5/23 加拿大 30年期公债
5/23 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
5/23 1700 美国 五年期公债
5/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/24 0130 日本 20年期公债
5/24 1700 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3