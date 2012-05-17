〔中美关系〕美国仍有促进中国开放市场的影响力--美财政部官员

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透华盛顿5月16日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三试图让议员相信,美国联邦储备理事会(美联储,FED)允许三家中国控股银行取得美资银行股份后,美国仍然有促使中国开放市场的优势.
"我们有优势.他们也想要我们拥有的,"雷纳德在国会有关美国进入中国市场的听证会上称.
在美国企业面临中国严格的所有权限制,并且要和中国国有企业竞争的情况下,美联储最近决定允许中国的银行扩大在美业务,议员对此感到失望.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三批准三家中国大型国有银行在美国设立分行,并允许其参股美国的银行.美联储认为,这三家银行在中国市场受到良好管控. [ID:nST0457956] (完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3