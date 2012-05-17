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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 11:02 BJT

〔中美关系〕美国仍有促进中国开放市场的影响力--美财政部官员

路透华盛顿5月16日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三试图让议员相信,美国联邦储备理事会(美联储,FED)允许三家中国控股银行取得美资银行股份后,美国仍然有促使中国开放市场的优势.

"我们有优势.他们也想要我们拥有的,"雷纳德在国会有关美国进入中国市场的听证会上称.

在美国企业面临中国严格的所有权限制,并且要和中国国有企业竞争的情况下,美联储最近决定允许中国的银行扩大在美业务,议员对此感到失望.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三批准三家中国大型国有银行在美国设立分行,并允许其参股美国的银行.美联储认为,这三家银行在中国市场受到良好管控. [ID:nST0457956] (完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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